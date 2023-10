En moins d’une semaine, un monsieur qui se fait passer pour un directeur de banque, réussit à arnaquer un citoyen qui évolue dans le secteur informel. L’opération qui a commencé par une invitation sur Facebook puis un échange de numéros WhatsApp a coûté de la quinine à boire à la victime.

Abdoulaye Bah est marié et père d’un enfant. Il réside à Conakry depuis plusieurs années maintenant. Il a rencontré son bourreau sur le réseau social Facebook. Trouvé dans son lieu de travail, il explique comment il s’est fait avoir.

«Le monsieur m’a envoyé une invitation d’abord sur Facebook au nom de madame Lauriane Doumbouya. Il m’a dit qu’il s’appelle monsieur Diallo et qu’il est le Directeur général d’Ecobank. Il m’a fait savoir que celle-ci (Lauriane Doumbouya, ndlr) fait des dons en ce mois d’octobre. Qu’elle offre 90 millions de francs guinéens par conséquent, j’ai été sélectionné parmi les bénéficiaires. J’ai dit d’accord. De Facebook on a échangé des messages vocaux sur WhatsApp. Pendant nos échanges il m’a dit que madame Lauriane est hors du pays en ce moment donc son compte bancaire est bloqué pour le débloquer, il m’a dit de lui envoyer 250 000, il a demandé à nouveau 500 000 j’ai envoyé ça aussi le vendredi ».

Dans sa logique de persuasion, le monsieur qui s’est fait passer comme étant le Directeur d’une banque de la place, a envoyé à Abdoulaye Bah un papier sur lequel est écrit ” Certificat de la souscription de l’assurance de Don” avec des signatures et cachets attribués à madame Lauriane Doumbouya et le Directeur général d’une Banque, suivi d’un ordre de transfert d’argent au nom de Lauriane Doumbouya et également la copie d’un passeport français attribué à cette même personne. Bah Abdoulaye est convaincu, il se dit que c’est une opportunité à ne pas rater. Le lundi 16 octobre dernier, très tôt le matin, l’appelle de son directeur de banque le réveil.

«Il m’a envoyé une courte vidéo pour me montrer que la transaction n’a pas réussie, donc, d’envoyer encore 1 million pour débloquer. Immédiatement j’ai pris crédit avec un ami j’ai fait le dépôt sur un numéro qu’il m’a envoyé, le même jour à 15h il m’a demandé 2 millions que j’ai envoyés. Depuis qu’il a reçu les 3 750 000 GNF, il ne répond plus à mes appels. Pire, il a effacé toutes nos conversations sur WhatsApp. Je l’appelle il ne décroche plus», raconte-t-il avec un sentiment de désespoir.

C’est la première fois pour Abdoulaye Bah de subir une arnaque sur les réseaux sociaux, mais beaucoup d’autres en sont victimes. C’est pourquoi, il invite les autorités à prendre des mesures pour éradiquer ce fléau.

« Je demande aux autorités de lutter contre cette pratique dans le pays pour éviter que d’autres citoyens soient aussi victimes ».