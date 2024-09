Lors de l’assemblée générale du RPG Arc-en-ciel, Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce, a vivement réagi aux récentes déclarations du ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté. En effet, à la veille de la 79e Assemblée générale de l’OIF à Paris, ce dernier a déclaré que toutes les élections en Guinée auront lieu en 2025, une annonce qui a fait grincer des dents au sein de l’opposition, notamment au RPG.

Depuis plus de trois ans, la Guinée est sous la direction du CNRD, et de nombreuses incertitudes persistent quant à la date réelle de la fin de la transition. Le calendrier initial, convenu avec la CEDEAO, n’est plus tenable, et les déclarations du ministre des Affaires étrangères ont soulevé de nouvelles interrogations.

Lors de son intervention, Marc Yombouno s’est interrogé sur les fondements de cette annonce inattendue. « Vous l’avez entendu, il a déclaré que toutes les élections se tiendraient en 2025. Avant cela, il y aurait un référendum constitutionnel, probablement cette année. Mais 2025 est la date fixée pour toutes les élections. D’où vient cette décision ? Avant son message, nous n’avions pas entendu parler d’une telle fixation des dates », a-t-il déclaré avec étonnement ce samedi 21 septembre 2024, à l’occasion de l’assemblée de son parti.

Marc Yombouno a souligné que cette décision semblait avoir été prise unilatéralement, sans concertation préalable avec les principaux acteurs politiques du pays. « La Charte de la transition stipule que les décisions politiques doivent associer le CNRD, le gouvernement et les Forces vives de Guinée. On ne fixe pas les dates des élections de manière unilatérale », a-t-il rappelé.

L’ancien ministre du Commerce a également mis en garde le général Mamadi Doumbouya contre ceux qui pourraient le pousser vers une candidature aux prochaines élections présidentielles. En se référant à Kéléfa Sall, l’ancien président de la Cour constitutionnelle qui avait fait prêter serment au président Alpha Condé, Marc Yombouno a insisté sur l’importance de ne pas céder aux “sirènes révisionnistes”. Il a rappelé que, lors de leur prise de pouvoir, les militaires eux-mêmes avaient regretté les événements ayant conduit à l’éviction de l’ancien président Alpha Condé.

Il a insisté sur le fait que la transition ne pourrait être prolongée indéfiniment sans justification claire et transparente. Il a également mis en garde contre les risques de tensions politiques si le processus électoral n’était pas inclusif et respectueux des engagements pris par la junte militaire au début de la transition.