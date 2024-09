A l’occasion de l’Assemblée générale de son parti, ce samedi 21 septembre 2024, Lansana Komara, membre du bureau politique du RPG Arc-en-ciel, est revenu sur les récentes accusations portées contre l’ancien président Alpha Condé, accusé de préparer un coup d’État pour reprendre le pouvoir au CNRD.

Au cours de son intervention, Lansana Komara a fermement rejeté ces allégations, rappelant que le RPG Arc-en-ciel, parti au pouvoir pendant plus d’une décennie avant d’être renversé par le coup d’État militaire du 5 septembre 2021, a toujours prôné une conquête du pouvoir par les voies démocratiques. « Ce qu’ils racontent sur nous ne reflète en rien les valeurs que nous défendons au RPG. Les accusations qui relèvent d’une autre époque doivent cesser. Nous avons toujours lutté à travers les urnes et ce n’est pas maintenant que nous allons changer cette ligne de conduite », a-t-il déclaré.

Le membre du bureau politique du RPG a également défendu l’ancien chef de l’État, affirmant qu’Alpha Condé n’a jamais eu l’intention d’utiliser des moyens illégitimes pour revenir au pouvoir, et qu’il est urgent de cesser ces « spéculations infondées ». « Le président Alpha n’a jamais fait une telle chose et ne le fera pas. Nous voulons revenir au pouvoir, si Dieu le veut, par les urnes, de manière démocratique et non avec les armes. »

En abordant la question des prochaines échéances électorales, Lansana Komara s’est montré sceptique quant à la tenue de scrutins justes et équitables dans le climat politique actuel. « Ils parlent d’élections, mais il n’y aura pas d’élection véritable si les conditions de libre participation des candidats ne sont pas réunies. L’espace politique est verrouillé, et tant qu’il ne sera pas libéré, il ne peut y avoir de compétition équitable. »

Pour Lansana Komara, une élection crédible en Guinée ne peut se faire sans une transparence totale, la participation inclusive de tous les acteurs politiques et surtout, sans exclure certains groupes tout en favorisant d’autres. « Qu’ils respectent leurs engagements, car on ne peut pas être juge et parti à la fois », a-t-il insisté.