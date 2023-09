Ancien capitaine du Syli National de Guinée, Kamil Zayatte a donné son avis sur l’équipe nationale et le travail de Kaba DIAWARA. Il en a profité pour revenir sur le feuilleton Mady CAMARA.

A travers son compte Facebook [ https://www.facebook.com/chris.zaykam?mibextid=LQQJ4d], l’ancien international guinéen Kamil Zayatte a donné son avis sur l’une des actualités brillantes du football guinéen. Un conseil à l’endroit de son jeune frère Mady CAMARA, qui avait adressé un message virulent au sélectionneur Kaba DIAWARA qui le tient loin de son groupe depuis son arrivée à la tête de la sélection nationale.

« Il est préférable des fois de garder le silence face à certaines situations et de laisser les autres faire ta guerre… ». Un premier message qui laisse entendre que Zayatte aurait préféré que Mady garde le silence par rapport à la situation.

Plus loin, il a évoqué les réformes positives que Kaba DIAWARA a réussi à mettre en place au sein de la sélection nationale :

« On peut tout dire sur K. Diawara mais il a instauré une discipline dans cette équipe et démarché des joueurs de qualité qui ont accepté de jouer pour la Guinée même si le jeu proposé aujourd’hui n’est pas flamboyant mais ça va venir… [] Ne soyez pas étonné de voir des sénégalais, maliens, ivoiriens dans les grands clubs… C’est parce qu’ils ont instauré une discipline sportive depuis la base et accepté de se soumettre et voilà le résultat… » explique l’ancien capitaine du Syli National.

S’il regrette la sortie de Mady et reconnaît les mérites de Kaba DIAWARA, l’ancien défenseur de Hull City espère une solution rapide à ce conflit et reconnaît la nécessité de réintégrer le milieu de terrain de l’Olympiakos en vue de la prochaine CAN :

« Le dossier Mady doit être réglé en interne. Vous n’êtes pas en train de l’aider en l’opposant au sélectionneur surtout que c’est un joueur qui peut être important pour l’équipe au vue de la CAN, parce qu’il ne peut pas faire pire que ceux qui sont là-bas actuellement… » préconise Kamil.

Enfin, il exhorte tous les joueurs guinéens à mouiller le maillot pour la sélection nationale, notre plus grand patrimoine sportif.

« Et à un moment donné c’est aux joueurs de prendre leurs responsabilités et se dire voilà je suis un patriote j’aime cette nation et je dois me donner à fond et rendre fière ce pays qui aime tant le football… »