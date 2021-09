Les concertations nationales initiées par la junte militaire semblent plutôt rassurer les acteurs du secteur minier évoluant sur le territoire guinéen. Au sortir de la rencontre, jeudi dernier, entre le colonel Mamady Doumbouya et les patrons des sociétés minières, le Directeur général adjoint de la société Alliance minière responsable (AMR), Sonny Doumbouya, s’est dit satisfait des échéances avec la nouvelle équipe dirigeante du pays.

Les responsables des sociétés minières implantées en Guinée ont répondu présents à l’invitation de la junte militaire jeudi au palais du peuple. Une rencontre mise à profit par les miniers pour exprimer leurs attentes vis-à-vis du Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD).

« Je pense que ça a été une réunion de concertation positive et la leçon a été tirée. Les concertations vont continuer pour le bien de notre nation», indique Sonny Doumbouya, directeur adjoint de l’AMR, avant d’évoquer les problèmes auxquels les compagnies minières sont confrontées.

« Il y a un problème de financement qui se pose actuellement en Guinée. Et ce problème, c’est que les banques primaires et la banque centrale ne sont pas impliquées pour aider et pour assister les sociétés qui sont en phase d’exploration et de développement », regrette-t-il.

« Nous avons aussi mis sur la table la question sécuritaire dans les zones minières. Nous avons également e certaines difficultés liées à la création d’emplois, la présence de guinéens au niveau directionnel des sociétés minières », ajoute le directeur adjoint de la société AMR.

Depuis la prise du pouvoir par le CNRD, souligne-t-il, « il n’y a pas eu d’impact négatif sur nos activités et celles de nos partenaires notamment la SMB et d’autres sociétés. Nous pensons que l’approche des nouvelles autorités a été la bonne. Pour le moment, tout est parfait. »

Il assure que lors des échanges, « nous avons eu des garanties et c’est la première fois qu’il y ait un coup d’Etat en Guinée et que les gens vont au travail ».

Avec Visionguinee