Depuis le 18 août jusqu’au 15 septembre 2025, UBA Guinée lance une campagne spéciale destinée à simplifier et rendre plus accessible l’envoi de fonds à l’international. Pendant cette période, les transferts via Western Union et MoneyGram bénéficieront de conditions exceptionnelles dans l’ensemble des agences UBA à travers le pays.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la banque de rapprocher davantage ses services des besoins concrets de la population guinéenne, en leur offrant la possibilité de faire à moindre coût des envois de fonds à l’international avec une meilleure expérience client.

Des avantages concrets pour tous vos transferts

En choisissant UBA Guinée pour vos envois d’argent internationaux, vous profitez de nombreux avantages qui font toute la différence :

✅ Un accueil professionnel : les clients sont servis avec efficacité et convivialité.

✅ Des caisses dédiées : dans toutes les agences UBA, des guichets spécifiques sont prévus pour les opérations WU et MoneyGram, afin d’accélérer le traitement.

✅ Des conditions attractives : des taux avantageux appliqués tout au long de la campagne, sans obligation de détenir un compte à UBA.

✅ Accessibilité nationale : toutes les agences UBA Guinée participent à l’opération.

Un engagement concret en faveur de l’inclusion financière

À travers cette initiative, UBA Guinée démontre une fois de plus son engagement pour l’amélioration de l’accès aux services financiers, en particulier pour les populations non bancarisées ou faiblement bancarisées. Il s’agit également d’un levier important pour renforcer la confiance du public envers le système bancaire formel et encourager une plus grande bancarisation.

Rendez-vous dans l’agence UBA la plus proche

Ne manquez pas cette opportunité unique de transférer de l’argent vers l’étranger en toute simplicité. Rendez-vous dans l’une des nombreuses agences UBA Guinée dès aujourd’hui pour profiter de cette offre valable jusqu’au 15 septembre 2025.

UBA Guinée – United Bank for Africa