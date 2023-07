Lors du Conseil des ministres ce jeudi 20 juillet 2023, le colonel Mamadi Doumbouya s’est exprimé sur le projet de réalisation du barrage Koukoutamba. Il a d’ailleurs, déclaré ce “projet d’utilité publique”.

Selon le porte-parole du gouvernement, le Président Mamadi Doumbouya a instruit au Premier ministre et au ministre de l’énergie de mener des réflexions très rapide sur le redimensionnement du barrage Koukoutamba aux besoins de la Guinée et le barrage est déclaré « d’utilité publique. Et dans ce cas là, il a instruit au premier ministre et au ministre de l’énergie de rechercher des sources de financement pour que nous-mêmes puissions conduire le projet pour répondre aux attentes exclusives de la Guinée. Cela veut dire simplement que les dimensionnements anciens pour le compte de l’OMVS sont abandonnés et le barrage va être dimensionné aux besoins de la Guinée et développé en conséquence ».