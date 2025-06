La Banque africaine de développement (BAD) a publié ce vendredi 20 juin 2025 son rapport annuel sur l’Indice de réglementation de l’électricité (IRE), une photographie précise de la qualité des régulations dans le secteur électrique à travers 43 pays africains. L’IRE 2024, basé sur trois piliers — la gouvernance réglementaire, la substance réglementaire et les résultats réglementaires — révèle une amélioration globale significative : le score moyen atteint 0,668, contre 0,495 en 2022.

Ce bond traduit des efforts de réformes dans plusieurs pays, notamment dans la définition de méthodologies tarifaires, l’adoption de codes de qualité de service ou encore la promotion des énergies renouvelables.

Le Sénégal en tête

En haut du classement, le Sénégal décroche la première place avec un score de 0,892, suivi de près par le Kenya (0,891) et l’Ouganda (0,855). Ces pays illustrent les progrès permis par une régulation indépendante, des politiques tarifaires transparentes et une orientation claire vers les résultats pour les consommateurs.

À l’inverse, certains États accusent un retard marqué. Sao Tomé-et-Principe ferme la marche avec un score de 0,326, suivi par la République du Congo (0,467) et la Guinée (0,479). Ces résultats faibles traduisent des déficiences structurelles majeures, notamment en matière d’indépendance des régulateurs, d’autonomie budgétaire et de gouvernance.

La Guinée en difficulté

Le cas de la Guinée suscite une attention particulière. Avec un score de 0,479 à l’indice de gouvernance réglementaire, elle se situe sous le seuil critique de 0,500 — une situation partagée uniquement avec la République du Congo. Ce classement souligne les lacunes de l’architecture institutionnelle guinéenne : nomination des régulateurs sous influence politique, absence d’indépendance financière et confusion entre fonctions de régulation et intérêts gouvernementaux.

Même si le rapport ne détaille pas les autres sous-indices (substance réglementaire et résultats) pour la Guinée, la faiblesse du pilier gouvernance laisse présager des difficultés dans la mise en œuvre effective des réformes et dans l’impact réel sur les usagers.

Deux vitesses réglementaires sur le continent

Le rapport de la BAD met en lumière un continent à deux vitesses. D’un côté, des pays qui alignent cadre juridique, exécution des politiques et bénéfices tangibles pour les citoyens ; de l’autre, des États où les régulateurs peinent encore à jouer leur rôle, freinés par des contraintes politiques, techniques ou financières.

Outre les champions du classement, des pays comme le Libéria (0,800) et le Niger (0,799) ont affiché des progrès notables grâce à des mesures concrètes : codes de qualité de service, programmes d’énergies renouvelables, amélioration de l’information des consommateurs.

Les pays les moyens performants

Les 10 pays les moins performants À l’autre extrémité, certains pays enregistrent encore des scores faibles, traduisant des faiblesses structurelles dans leur cadre réglementaire. Le pays le moins performant en 2024, Sao Tomé et Principe affiche un score de 0,326.

La République du Congo (0,467) et la Guinée (0,479) figurent également parmi les derniers, en raison d’une faible indépendance du régulateur, d’un manque d’autonomie budgétaire, et d’une influence politique persistante dans la gouvernance du secteur. D’autres pays comme Madagascar, la Guinée-Bissau, la République centrafricaine, les Comores ou encore le Tchad se trouvent aussi dans cette zone basse, souvent marquée par l’absence de méthodologie tarifaire, des institutions fragiles et un manque d’application des réformes.

Recommandations et perspectives

Pour accélérer les réformes et harmoniser les performances, la Banque africaine de développement appelle à renforcer l’indépendance des autorités de régulation, à promouvoir l’intégration régionale et à favoriser des cadres propices aux mini-réseaux et aux systèmes hors réseau, essentiels pour l’électrification des zones rurales.

L’IRE se confirme comme un outil stratégique pour guider les réformes, attirer les investissements et garantir, à terme, un accès équitable, fiable et durable à l’électricité pour tous les Africains.