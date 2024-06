Conakry – 20 juin 2024. Le 19 juin, Winning Consortium Simandou (WCS) et China Baowu Steel Group (China Baowu) ont officiellement finalisé la clôture d’un accord de co-investissement dans les Blocs 1 et 2 de Simandou, faisant partie du plus grand gisement de fer inexploité au monde. Ce partenariat stratégique marque un nouveau chapitre dans le développement durable du secteur minier en Guinée.

Cette importante étape a été franchie grâce aux efforts concertés et au soutien du Gouvernement Guinéen, dont l’appui a facilité les négociations. Le 30 mai, le Gouvernement Guinéen a officiellement confirmé son approbation de l’investissement de China Baowu. Le 19 juin, WCS et China Baowu ont achevé la mise en place du conseil d’administration de la nouvelle coentreprise, la nomination des directeurs et des cadres supérieurs, ainsi que l’attribution et l’émission des actions liées aux coentreprises gérant la mine, le chemin de fer et le port. WCS a reçu le premier apport de capital de China Baowu qui est ainsi devenu actionnaire du mégaprojet Simandou.

Sous la direction de M. Sun Xiushun, président du conseil d’administration, Winning Consortium Simandou a réalisé plus de la moitié des infrastructures requises dans le cadre du développement de Simandou, faisant ainsi progresser de manière significative ce mégaprojet. L’arrivée de China Baowu, leader mondial de l’industrie sidérurgique, permettra aux deux parties de tirer profit de leur expertise et de leurs ressources respectives afin de poursuivre le développement de Simandou.

WCS et China Baowu sont déterminés à travailler ensemble avec encore plus d’énergie et d’harmonie pour achever la construction du projet dans les délais prévus. Ce partenariat vise à renforcer la compétitivité et à stimuler le développement local tout en respectant les normes ESG internationales et en veillant à ce que les bénéfices du projet soient partagés avec les communautés locales, la Guinée et les parties prenantes.

Avec China Baowu, WCS se renforce et se réjouit de contribuer à la croissance économique de la Guinée. Ce partenariat vise à établir une référence en matière de réussite dans la collaboration au sein de l’industrie minière mondiale.