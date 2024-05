SAKOM, un cabinet de conseil en communication, marketing et événementiel, basé à Conakry en République de Guinée, a récemment orchestré un événement majeur à Kigali (Rwanda), réunissant dirigeants d’entreprises et investisseurs africains et internationaux pour discuter de l’autonomisation et du leadership féminin en Afrique.

L’événement a mis l’accent sur le rôle croissant des femmes dans le secteur privé, en soulignant particulièrement l’exemple du Rwanda, où les femmes jouent un rôle essentiel dans les domaines privé, public et politique. Le panel de discussion comprenait des figures influentes telles que Clare Akamanzi, CEO de NBA Africa, Félix Lamah, Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage en Guinée, Coumba Sow, Représentante de la FAO au Rwanda et à Djibouti, Nelly Mukazayire, CEO du Rwanda Convention Bureau, Thérèse Sekamana, CEO de LED & Green Energy au Rwanda, et Amadou Kaba, PDG de GPC Groupe.

Les participants ont exploré l’avenir des entreprises africaines sous le thème “Empowerment Féminin en Afrique : pour des affaires inclusives et performantes“, promouvant les valeurs d’inclusivité, de responsabilité et d’ambition.

SAKOM a également mis en lumière le savoir-faire local, en présentant des produits guinéens tels que le piment et le fonio de La Petite Demba, le beurre de Karité et les savons naturels d’IWDI Cosmétiques Naturelles, ainsi que le miel de l’entreprise Aoudy. Ces produits, distribués aux participants, ont démontré la richesse et l’expertise des entreprises locales, renforçant ainsi leur visibilité et leur valorisation à l’international.

L’événement CHILL & MEET KIGALI a non seulement célébré le leadership féminin mais a aussi servi de plateforme pour des échanges constructifs et des opportunités de mise en réseau entre les acteurs économiques présents. Cette rencontre a illustré le potentiel des entreprises africaines à innover et à jouer un rôle clé dans l’économie mondiale.