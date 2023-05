Drôle de soirée de Ligue 1 Guicopres qui a vu les deux challengers au titre de champion s’incliner. En danger de relégation, l’ASM Sangaredi a surpris le Horoya AC à Nongo, tandis que le Hafia FC a coulé face à SOAR Académie.

La 21e journée de Ligue 1 Guicopres est venue avec son lot de surprises. Au stade Petit Sory, le Horoya n’a pas trouvé la faille face à une énergique équipe de l’ASM Sangaredi.

Bien emmené par Ousmane Tolo CAMARA, unique buteur de la soirée (60’), l’Association Sportive des Mineurs de Sangaredi a arraché une courte, mais précieuse victoire (1-0) dans son opération de maintien. Les mineurs restent tout de même dans la zone rouge (13e, 24 points) à un point du premier non relégable.

Le Hafia FC avait donc une belle occasion de s’emparer de la première place. Sauf que les académiciens de SOAR se sont montrés très appétissants cet après-midi au Stade du 28 Septembre.

Comme par hasard, c’est Mouctar Gakou, ancien du Hafia FC qui a signé un doublé pour SOAR (22’ et 53’). Le défenseur Bangaly Cissé, a aussi répondu présent quand il fallait inscrire le second but de la rencontre (49’). SOAR s’impose finalement (3-1), puisque Youssouf Bangoura, réduira le score sur coup franc pour le Hafia FC (78’). Si les académiciens repartent satisfaits (6e avec 30 points désormais), le Hafia FC qui fait du sur place peut nourrir des regrets (2e avec 37 points).

Les 5 derniers matchs s’annoncent palpitants…