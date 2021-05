Le verdict dans l’affaire Boubacar Diallo alias grenade, qui était prévu ce vendredi 21 mai 2021, est renvoyé au 03 juin prochain.

L’ex militant de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) poursuivi pour « tentative d’assassinat, port illégal d’armes de guerre et de minutions», a été condamné en première instance à dix ans de prison ferme assortie de cinq ans de sûreté.

Réagissant à cet énième renvoi de la Cour d’appel de Conakry, l’avocat Me Salifou Béavogui se dit déçu de la décision prise par la Cour, qui aurait pu selon lui prendre une décision ce vendredi.

«C’est une fausse accusation qu’on a porté contre lui, au motif qu’il a tenté de donner la mort à des gendarmes qui prenaient la garde au siège du RPG à Hamdallaye. Depuis quatre ans il est en prison. Il n’y a pas de témoignages, il n’y a pas de preuves, absolument rien. C’est un jeune qui a été interpellé, sa mère est décédée il est resté en prison, sa grand-mère est paralysée, il n’a plus de soutiens. En appel, nous avons fait des démonstrations qui étaient vraiment indiscutables. Pour nous, il devait être libéré depuis le 04 avril. Aujourd’hui, nous sommes le 21 mai, nous pensons que la Cour a eu suffisamment de temps pour prendre sa décision. Et aujourd’hui bizarrement, on renvoi le dossier au 04 juin. Nous avons le sentiment que ce n’est pas le droit qui va être dit. C’est un dossier politico-judiciaire. Nous avons le sentiment qu’il y a d’autres forces qui sont derrières cette affaire et qui veulent torpiller la procédure. Mon client est déçu et je suis moi-même déçu. On pouvait s’attendre à tout, sauf au renvoi de l’affaire ».