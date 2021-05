La drame est survenu suite à une forte pluie, accompagnée d’une foudre qui s’est abattue sur la commune rurale de Sannou, ce jeudi 20 mai 2021, dans l’après-midi.

«La foudre est tombée près du foyer coranique et les deux garçons ont péri…», témoigne le 3ème vice maire de la commune rurale de Sannou, interrogé par notre rédaction ce vendredi.

Il déclare n’avoir pas assez d’informations sur l’identité des victimes, mais tout porte à croire qu’ils ne seraient pas natifs de Sannou. Et ils se trouvaient dans cette localité pour apprendre le coran.

«Ils sont très jeunes et j’apprends que l’une des victimes est de Koundara. Les corps sont là actuellement, et comme on a pas de morgue nous allons les enterrer. Je demande à toute la population de faire attention pendant cette saison hivernale en évitant toute chose qui peuvent attirer la foudre et aux familles des victimes, je leur présente mes sincères condoléances», a exprimé Boubacar Baldé.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé