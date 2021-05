Ahoua Don Mello, ce conseiller ivoirien d’Alpha Condé semble mettre fin à leur collaboration.

Selon nos confrères du site Koaci.com, qui citent des sources proches du Front Populaire Ivoirien (FPI), monsieur Don Mello se serait rendu à l’Ambassade de la Côte d’Ivoire en Guinée ce jeudi 20 mai 2021, pour une demande de passeport régulier ivoirien, afin de retourner dans son pays.

Nos confrères annoncent que le conseiller d’Alpha Condé a été reçu par le Consul et le 1er Conseiller de l’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire, Diarrassouba, qui était absent. «Sa carte consulaire a été faite séance tenante et lui a été remise. La procédure de demande de passeport régulier ivoirien a été enclenchée et le Ministre recevra, dans quelques jours, son passeport pour son retour en Côte d’Ivoire, après 10 ans passées en exil (Ghana, Afrique du Sud, Rwanda et Guinée) », rapporte notre source.

Publicité

Ahoua Don Mello est l’un des proches de l’ancien président Laurent Gbagbo qui étaient en exil depuis sa chute, il y a plus de dix ans.

Ces cadres ivoirien exilés ont décidé ainsi de faire un come back dans leur pays, après la rentrée annoncée de Laurent Gbagbo, suite à son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI).