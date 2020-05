Plus de 20 personnes ont péri suite à la collision entre un minibus de la Compagnie de transports maliens « Sotrama » en provenance de Bamako et un camion qui quittait la Guinée, à environ 30 km de Kourémalé, préfecture de Siguiri.

Plusieurs autres personnes ont été aussi blessées dans ce drame qui a eu lieu sur le territoire malien. Un communiqué précise que le gouvernement guinéen compte suivre de près les enquêtes déjà ouvertes.

« Selon le 1er rapport de nos services frontaliers, le bilan provisoire est de vingt-deux (22) morts et plusieurs blessés au nombre desquels se trouveraient des guinéens. La violence du choc entre les deux véhicules n’a pas permis l’identification immédiate des victimes. Grace à l’intervention des secours maliens, les victimes ont été transportées dans les structures sanitaires de Bamako« , a indiqué le communiqué du ministère guinéen de la Sécurité et de la protection civile à cet effet.

« La partie guinéenne suit l’enquête ouverte à cet effet pour connaitre la cause réelle de cet accident et les dispositions éventuelles à prendre.

En cette douloureuse circonstance, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, au nom du Gouvernement, adresse ses condoléances aux familles éplorées et au peuple de Guinée et de la république sœur du Mali