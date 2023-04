Comme annoncé précédemment, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a effectué la prière de l’Aïd el-Fitr du côté de la cité de Karamoko Alpha mo Labé, ce vendredi 21 avril 2023.

Colonel Mamadi Doumbouya et plusieurs membres du gouvernement de la transition ont partagé ce moment de joie et de prière avec les populations de Labé. Le Premier imam de la cité sainte n’a pas manqué de signaler dès l’entame de son serment la joie et l’honneur accordés à Labé par les plus hautes autorités du pays.

« C’est une grande joie pour nous et pour toute la Guinée. C’est n’est pas seulement le Fouta ou uniquement Labé. Le président de la République, son excellence colonel Mamadi Doumoubouya nous a fait ce grand honneur de communier avec nous, prier avec nous et chez-nous au Fouta Djallon. Regardez ce qu’est l’islam (Cela traduit la grandeur de l’islam, NDLR). Le président de la République est assis là comme tous les autres fidèles. C’est ça l’islam. Nous prions Dieu de nous guider sur la bonne voie. Dieu est Grand », a déclaré le Grand imam de Labé Elhadj Badrou BAH.

Les ministres de la Sécurité, de la Santé, des Postes et Télécommunications, le Secrétaire général à la présidence, le haut commandant de la gendarmerie nationale, ainsi que celui de l’Administration du territoire étaient présents à Labé au côté du président de la transition.

