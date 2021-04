Depuis la semaine dernière, les huissiers de justice ont décidé de suspendre toutes les activités, face au refus des autorités de la délivrance des réquisitions. Joint au téléphone ce mercredi 21 avril 2021, le Secrétaire général des huissiers de justice est revenu sur leurs revendications et l’éventuelle rencontre avec le ministre de la Justice.

Quelques jours après avoir lancé leur mot d’ordre de grève, les huissiers de justice ont bénéficié du soutien de l’ordre des avocats. Un soutien qui réjouit le secrétaire général des huissiers.

« L’huissier de justice est un acteur qui agit au début et à la fin du procès. C’est pourquoi on l’appelle la porte d’entrée et la porte de sortie de la justice. Lorsque les justiciables veulent aller au procès, ils passent par l’huissier qui leur conseille d’abord. Donc, c’est l’acteur majeur de l’accès à la justice. Nous nous réjouissons parce que nous disons que le Barreau a compris. Déjà, ce combat est un combat du peuple de Guinée et de tout l’appareil judiciaire », a indiqué Me Mohamed Mouctar Sylla, Secrétaire général des huissiers de Guinée.

S’exprimant sur une éventuelle rencontre entre le ministre de la Justice et les huissiers, Me Mohamed Mouctar Sylla sollicite l’ouverture d’un cadre de dialogue pour une sortie de crise. Cependant, si leurs revendications ne pas prises en compte, la grève se poursuivra: « Nous attendons que des solutions durables soient proposées et qu’une forme de cadre de concertation soit mise en place pour permettre à tous les acteurs de la justice de tenir leurs points de vue. Donc, si la solution n’est pas trouvée, la suspension continuera.»

Selon nos informations, tous les procès qui étaient programmés dans la journée du lundi n’ont pas eu lieu, faute d’absence des avocats et des huissiers de justice.