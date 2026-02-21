La persistance des divisions au sein du mouvement syndical guinéen préoccupe la direction confédérale de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG). La question a été longuement débattue jeudi, lors d’une réunion tenue à la Bourse du travail de Kaloum.

Dans un contexte marqué par des dissensions internes au sein de plusieurs structures, le secrétaire chargé des négociations et des conflits de la CNTG, également secrétaire général de la FESATEL, Abdoulaye Barry, a dressé un constat qu’il juge préoccupant, dénonçant des pratiques contraires, selon lui, à l’unité d’action syndicale. « La plupart des organisations syndicales ne s’entendent pas parce que certains pensent à leur intérêt. Et dès lors qu’on pense à son intérêt, quand on est syndicaliste, on ne défend plus les travailleurs. Je pense qu’aujourd’hui, il faut que toutes les organisations syndicales du pays mettent l’intérêt des travailleurs au centre. Il ne faut pas que moi, par exemple, secrétaire général de la téléphonie aujourd’hui, le jour que les travailleurs ne veulent pas de moi, que je quitte. Mais quand je quitte, il ne faut pas que je vais créer une autre instance pour te fatiguer. C’est ce qui fatigue aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Abdoulaye Barry a par ailleurs salué les initiatives de médiation menées par le coordinateur général de la CNTG, Amadou Diallo, dans le règlement du différend ayant opposé deux branches de l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG). « C’est la CNTG qui a cherché à régler les différends des deux USTG. C’est le coordinateur général Amadou Diallo qu’on insulte aujourd’hui, qui a fait régler les deux USTG. Il y avait USTG Mamoun et USTG Conakry, on est témoins de tout ça là. Il a tout réglé ici à la Bourse du travail, il les a mis ensemble, ça a été acté au Bureau international du travail (BIT) juste pour la forme. Sinon, celui qui a tout réglé ici. Pourquoi il a eu ça ? Sinon, si c’était d’autres, ils allaient dire : “Comme vous êtes mes adversaires, vous allez continuer à vous diviser”. Mais en tant que secrétaire général de la CNTG, il n’a pas pensé à ça. Il a cherché à unifier tout le monde, à arranger tout le monde », a-t-il affirmé.

Poursuivant son intervention, le responsable syndical a invité les dirigeants des différentes centrales à placer l’intérêt des travailleurs au-dessus des considérations personnelles. « J’invite tous les secrétaires généraux des actuelles organisations syndicales à faire comme lui. À ne pas que les gens voient leur intérêt. J’entends des jeunes s’attaquer, ils n’ont qu’à montrer un seul texte qui donne une limitation des mandats d’un syndicaliste », a-t-il lancé.

Fort de ses quatorze années d’expérience dans le syndicalisme, Abdoulaye Barry a également insisté sur la nécessité, pour la jeune génération, de privilégier la formation et la maîtrise des textes régissant le mouvement syndical. « Ce que je vais appeler aujourd’hui, surtout à la jeune génération, à mes frères jeunes syndicalistes, c’est de mettre la formation au centre. C’est-à-dire, dans toute chose que tu dois rentrer, il faut chercher à connaître (…) Un bon syndicaliste, quand tu parles, on doit comprendre que tu connais les règles. Mais si un syndicaliste ne prend que les insultes, les trucs comme arguments, c’est voué à l’échec. Donc voilà aujourd’hui le problème. Les gens veulent politiser le syndicat », a-t-il conclu.