Malgré son absence à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, à la suite du rejet de son dossier de candidature par la Cour suprême, le président du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), Lansana Kouyaté, affiche sa volonté de maintenir sa formation sur la scène politique.

Au lendemain du décret fixant au 24 mai prochain la date des élections législatives et communales, l’ancien Premier ministre a annoncé l’intention de son parti de prendre part aux différents scrutins à venir.

« Je tiens par ailleurs à vous informer qu’une fois les dates fixées clairement, le PEDN pourrait être candidat aux prochaines élections législatives, sénatoriales, communales et communautaires », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur les canaux de communication du parti.

À travers cette annonce, le leader politique réaffirme l’engagement de sa formation à demeurer active dans la vie publique. « Le Parti demeure pleinement engagé dans la vie démocratique et déterminé à offrir une alternative crédible à la Guinée et au peuple de Guinée », a-t-il assuré.

Lansana Kouyaté a également salué la discipline de ses militants lors du scrutin présidentiel. « Votre sens du militantisme est une source de motivation pour notre combat politique. Je tiens également à vous féliciter pour avoir respecté les consignes de vote données par la direction du Parti lors de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier », a-t-il conclu.