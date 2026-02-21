La Guinée a obtenu un financement additionnel pour finaliser le projet d’Interconnexion Électrique Guinée–Mali (PIEGM). L’accord, signé ce vendredi 20 février 2026 par la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget et le représentant de la Banque africaine de développement (BAD), porte sur un montant total de 26,12 millions USD, complété par un don de 3,84 millions USD du Fonds africain de développement.

Selon le ministère de l’Économie et du Budget, ce nouvel appui financier vise à renforcer la fourniture en électricité dans les zones concernées et prévoit la réalisation de 37 500 nouveaux branchements électriques, au bénéfice des ménages, des infrastructures sociales et des activités productives. « Ce financement permettra de réaliser 37 500 nouveaux branchements électriques, au bénéfice des ménages, des infrastructures sociales et des activités productives », a précisé le ministère, soulignant l’importance stratégique de cet investissement.

L’appui financier devrait également accélérer l’électrification de la zone concernée et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations locales.