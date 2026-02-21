Absent lors de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 en raison de l’emprisonnement de son leader Aliou Bah, le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) entend cette fois-ci prendre toute sa place dans la compétition électorale. L’annonce a été faite ce samedi 21 février 2026, à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire tenue au siège du parti à Nongo.

S’adressant aux militants, le vice-président Mamadou Lamarana Barry a réaffirmé la volonté du parti de participer pleinement aux élections. « Nous sommes un parti politique constitué pour participer aux élections et essayer de diriger ce pays, apporter de notre mieux pour le bon fonctionnement, améliorer les conditions de vie de nos populations et tout en rendant l’efficience de la justice, la redistribution de nos revenus. C’est ça notre ambition. Je pense qu’il faudrait qu’on se prépare au niveau des différentes fédérations, afin de pouvoir participer », a-t-il expliqué.

Pour sa part, Ibrahima Diallo, responsable adjoint chargé de la communication du parti, a souligné que la participation effective du MoDeL dépendra des conditions électorales. « Nous organisons le congrès parce que nous nous préparons à participer à ces élections. Mais tout dépendra aussi des conditions d’organisation de ces élections-là. Parce que vous avez vu l’engouement autour des candidatures indépendantes. Mais grande déception a été de voir comment ces candidatures indépendantes ont été gérées. Aujourd’hui, le pouvoir est dans une dynamique de confiscation. Ils ont tous à leurs ordres, ils maîtrisent tous les appareils étatiques », a-t-il déclaré.

Il ajoute que “si les conditions de participation des partis politiques de l’opposition sont réduites, quelle que soit notre volonté de participer, nous serons confrontés à ces réalités-là. C’est pourquoi je pense que c’est une question politique éminemment ».