Ali Jichi, co-gérant de l’entreprise Electromatic Guinée a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF) ce 20 février 2023. Il est accusé par ses ex co-associés d’avoir détourné des fonds appartenant à l’entreprise Electromatic Guinée.

Selon Ali Jichi, c’est en 2013 qu’il a pris la tête de Electromatic Guinée qui était en faillite et avait une dette de 700 mille dollars. Pour relancer l’entreprise et lui donner une santé financière, il a décidé de créer un sous-compte en y injectant 26 milliards de 380 millions de francs guinéens provenant de l’entreprise familiale EJICO (Entreprise Jichi et Compagnie).

A la barre, Ali Jichi a versé des larmes, car il ne pouvait pas imaginer que ses associés pouvaient le trimballer en justice alors qu’il a paris l’argent de l’entreprise de son père pour mettre dans Electromatic Guinée.

« Vous n’êtes pas ici en tant que coupable. Vous êtes là pour nous aider à la manifestation de la vérité. Donc gardez votre sérénité. Si vous perdez votre sérénité, il sera difficile de nous aider », lui a demandé le président de la cour.

Il a fallu quelques minutes à Ali Jichi pour reprendre son récit. Il dit disposer de toute la documentation prouvant la sincérité de ses propos. Il a reconnait quand n’avoir pas avisé ses co-associés.

Me Amadou Diallo, un des conseils d’Ali Farez et de Mohamed Fawaz soutient que l’accusé a effectué des opérations répréhensibles : « Le gérant associé s’est permis d’utiliser les biens et les crédits d’une société dans laquelle il est associé au profit de l’entreprise familiale, c’est-à-dire la société de son père. Il a effectué des opérations qui sont répréhensibles. Il a payé des factures pour des prestations fournies à l’entreprise familiale EJICO. Il a payé à des sociétés et particuliers beaucoup d’argent sans justificatif et sans motif. Il a surfacturé à usage commercial ce que la société Electromatic Guinée SARL a loué. Si le loyer c’est à 6 mille dollars, il fait une surfacturation de 12 mille dollars. Un autre loyer a été facturé à 400 millions GNF alors que le montant du contrat de location c’est 192 millions GNF. Tout cela est un abus de biens sociaux ».

Quant à l’avocat d’Ali Jichi, Me Dinah Sampil, il a dit que son client est prêt à apporter à la cour toute la documentation demandée : « Nous allons faire ce que nous a demandé la cour, c’est-à-dire amener les statuts de la société EJICO, amener les contrats de la banque ‘’Société générale’’ portant le contrat que nous avons avec cette institution. Notre gérant doit venir avec le comptable pour expliquer l’origine du montant qu’on a viré dans le compte de la société Electromatic. Ce sont ces obligations là que nous devons satisfaire à la date du 6 mars. »

Cet avocat dit être satisfait des débats : « Nous sommes particulièrement satisfaits. Notre client, à part quelques dérives dues au fait que c’est sa première comparution, dues aussi à son âge, nous sortons satisfaits des débats parce qu’il pointe déjà à l’horizon que la victoire va être la nôtre puisque nous avons noté toutes les difficultés que la partie civile a eues à expliquer, parce que toutes ses questions sont parties sur des aspects qui n’intéressent pas le dossier, parce qu’ils devaient simplement montrer le préjudice qu’ils ont subi et l’évaluation de ce préjudice là en montants fixes pour le mettre au compte de M. Ali Jichi qui comparaît. Malheureusement pour eux, ce n’est pas le cas. Le Procureur qui est le chef des poursuites, qui avait donc charge de démontrer la culpabilité de notre client, n’est pas parvenu non plus à nous opposer une quelconque preuve des faits articulés par la partie civile. »

Le président de la cour a renvoyé l’affaire au 6 mars 2023 avec à la clé, la comparution en tant que témoins, du gérant de l’entreprise EJICO, c’est-à-dire le père d’Ali Jichi, mais aussi de son petit frère Mohamed Jichi, comptable de Electromatic Guinée.