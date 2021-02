L’abandon des nouveau-nés est devenu un phénomène récurent à Labé ces dernières semaines. Après Tata 2 et Daka 2, cette foi-ci c’est au quartier Madina notamment à Badhé dans le secteur Thyndel Gouba qu’un bébé d’environ cinq jours a été trouvé en plein jour à la véranda d’une maison située non loin de la route.

À la différence des deux premiers cas, cet autre bébé a été trouvé vivant. Mariama Lamarana Diallo, la femme qui a trouvé le bébé témoigne: « C’est Mamadou Saliou qui a trouvé le bébé sur notre véranda. Il nous a appelés au téléphone pour nous informer car nous étions au marché. Aussitôt nous sommes rentrés à la maison, et on a vu que le bébé était sur la véranda. Directement on a informé le chef du secteur qui, à son tour, a mis au courant sa hiérarchie. C’est un bébé de sexe masculin d’environ cinq jours. Ce samedi matin on a été au commissariat central avec le bébé. Ils nous ont dit de prendre soin du bébé jusqu’au vendredi à venir en attendant de mener les enquêtes pour retrouver la maman. »

« On m’a fait appel à 16h 40 hier pour m’informer qu’ils ont trouvé un bébé sur leur véranda. Je suis venu constater la situation et là j’ai remonté l’information au niveau du chef de quartier qui a alerté la gendarmerie. Les gendarmes sont venus faire le constat et nous ont demandé de garder le bébé jusqu’au matin. Ce matin on est parti à la police. Eux, ils nous ont demandé de prendre soin du bébé jusqu’au vendredi prochain», a expliqué Adramane Diallo, chef du secteur de Thyndel Gouba.

A noter que rien dans ce mois de février trois nouveaux nés de sexe masculin ont été abandonnés dans la préfecture de Labé dont deux retrouvés morts attachés dans des sacs plastiques et seulement une seule présumée auteure a été arrêtée au secteur Maleya dans le quartier Daka.

Tiguidanké Diallo, correspondante Guinne360 à Labé