Sortie du président Alpha Condé à Kissidougou : Réaction de Saikou Yaya Barry de l’UFR

Le secrétaire exécutif de l’Union des Forces Républicaines (UFR), Saïkou Yaya Barry, a réagi suite à la sortie du président Alpha Condé, qui demande à frapper ceux qui tenteront d’empêcher la tenue des élections législatives et le référendum le 1er mars prochain.

Honorable Saikou Yaya Barry dit ne pas être surpris par de tels propos du chef de l’État guinéen.

D’ailleurs, rappelle le député de l’UFR, Alpha Condé, n’est pas à sa première fois de tenir des propos de ce genre: « Ça ne m’étonne pas, parce qu’Alpha est un opposant qui est à la tête de ce pays et qui continue à agir comme tel. Il a toujours prôné la violence dans notre pays. N’oubliez pas qu’avant tout il avait dit à ses militants, au siège du RPG, de se préparer à l’affrontement. Ce qui reste clair, ce n’est pas aux militants il veut le faire savoir c’est aux forces de défense et de sécurité acquises à sa cause. Donc c’est un affrontement entre certains agents des forces de sécurité et certains citoyens de la République. »

Les risques après cette sortie du président Alpha Condé sont énormes, soutient l’opposant, avant tout de même de rassurer que le combat va continuer et l’opposition va empêcher la tenue de ce qu’il appelle une mascarade électorale: « Donc le risque d’affrontement est possible. On ne peut pas le nier. D’ailleurs on l’a toujours dit, ce combat nous le mènerons au prix de nos vies. Nous devons nous battre pour que la démocratie puisse faire son chemin dans ce pays. »