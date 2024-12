Le nouveau Directeur de l’Office Guinéen de Publicité (OGP) hérite d’une institution longtemps associée à des pratiques de corruption et de mauvaise gouvernance. Son défi majeur sera le redressement et la restauration de sa crédibilité auprès des partenaires et de l’opinion publique. Censée être un levier de régulation et de développement du secteur publicitaire en Guinée, l’Office a souvent été citée dans des affaires de détournements et de gestion opaque. Ce passé encombrant pèse sur les efforts de réforme et rend la tâche difficile pour Aladji Cellou Camara.

Après deux ans à la tête de l’Office guinéen de publicité (OGP), Mandian Sidibé a été limogé pour “mauvaise gestion”, le 14 décembre dernier. Il a été remplacé par le journaliste Aladji Cellou, ancien directeur de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA).

Le parcours de Mandian Sidibé à la tête de l’OGP a été marqué par une certaine continuité puisqu’il avait lui-même succédé à Paul Moussa Diawara, également ancien journaliste et ancien directeur général de l’OGP.

Toutefois, l’histoire semble se répéter puisque, après avoir quitté son poste, Paul Moussa Diawara et son DAF avaient été condamnés pour des faits de détournement de fonds publics avant d’être blanchis par la Cour suprême.

Mandian Sidibé n’a pas échappé à cette spirale. Après son limogeage, il a été auditionné pendant trois jours par l’Office de répression des délits économiques et financiers (ORDEF) pour des faits similaires. Son dossier a ensuite été transféré à la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) où il devra faire face, avec son DAF, à des accusations de mauvaise gestion et de détournement de fonds publics.

Ce climat de corruption et de mauvaise gestion qui a défiguré l’OGP semble persister à travers les mandats successifs des anciens directeurs généraux.

Le limogeage de Mandian Sidibé s’inscrit ainsi dans une continuité où chaque directeur finit, inéluctablement, par être rattrapé par la justice, alimentant un cycle difficile à briser.

La question qui se pose désormais est : le nouveau Directeur général, Aladji Cellou, échappera-t-il à cette “épidémie” de “mauvaise gestion” qui semble frapper tous ceux qui ont occupé ce poste avant lui ?

Des observateurs estiment que le nouveau patron de l’OGP, qui jouit d’une certaine crédibilité, pour l’instant, devra faire preuve d’une grande prudence. Surtout qu’il arrive à la tête de cette institution avec des alliés dont le passé suscite des inquiétudes. En particulier, le choix de nommer Jean Marie Soriba Koumbassa comme directeur adjoint de l’OGP, un homme perçu par une partie de l’opinion publique comme un vlogueur aux propos virulents sur les réseaux sociaux. Beaucoup estiment que sa nomination repose davantage sur le principe de loyauté envers le CNRD que sur ses compétences professionnelles.

L’ombre du détournement de fonds et de la mauvaise gestion plane donc toujours sur cette institution. Cellou, s’il ne veut pas voir sa carrière ternie par cette spirale de corruption, devra impérativement s’attaquer à ces pratiques pour redorer l’image de l’OGP et y instaurer un environnement de transparence.

Cependant, l’histoire montre que l’impunité semble avoir le dernier mot. Paul Moussa Diawara a fait son retour dans la sphère administrative en étant nommé directeur général du Centre national de la surveillance de la pêche (CNSP).

Cette nomination suscite des spéculations sur un avenir similaire pour Mandian Sidibé. En effet, de nombreux anciens ministres et directeurs généraux limogés ont fini par bénéficier de nouvelles promotions ou retrouver des fonctions stratégiques dans l’administration.

Ainsi, bien que les enquêtes en cours sont censées apporter des réponses aux irrégularités passées, il est possible que Mandian Sidibé, tout comme ses prédécesseurs, retrouve un poste de responsabilité.

Les yeux sont désormais rivés sur Aladji Cellou. Sa gestion de l’OGP sera scrutée de près et il devra faire en sorte de ne pas tomber dans les travers de ses prédécesseurs, sous peine de se voir emporté par le vent de la corruption et de la mauvaise gestion qui a secoué l’OGP ces dernières années.