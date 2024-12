Malgré l’interdiction des autorités locales concernant une cérémonie publique initialement prévue, l’ancien ministre de la Coopération internationale, Amadou Thierno Diallo, a officiellement lancé son mouvement politique dénommé “Synthèse”. Il l’a fait à travers un point de presse tenu à Timbi Madina dans la préfecture de Pita, le lundi 16 décembre 2024. Le mouvement politique “Synthèse” se veut une force de transformation politique, prônant l’unité nationale, la justice sociale et le développement inclusif.

Lors de son discours inaugural, le président du mouvement a affirmé son ambition pour une Guinée prospère. Il a surtout, vu les circonstances, réaffirmé son engagement à promouvoir un dialogue ouvert et pacifique pour un avenir meilleur. “Notre pays est très riche, nous avons tous les ingrédients nécessaires pour bâtir une société prospère et juste. Le paradoxe est que nous avons tout ce qu’il faut pour se développer, mais 44% de la population vivent au dessus du seuil de la pauvreté. Nous sommes dans une situation très précarisée, nos jeunes quittent pour Nicaragua à la quête de la meilleure vie. Il faut qu’on arrête cette fuite de cerveau. La vision du mouvement Synthèse c’est de faire de la Guinée un pays développé en une génération. C’est-à-dire multiplier le PIB par habitant par 10 en une génération de 20-25 ans. C’est-à-dire qu’un enfant qui naît aujourd’hui quand il aura 25 ans qu’il soit en mesure de se marier, de mettre un toit pour sa famille, de prendre l’éducation des ses enfants en charge…, qu’on puisse autonomiser nos jeunes, nos femmes», a déclaré l’ancien haut fonctionnaire international.

Pour y arriver, Thierno Diallo propose un programme à six piliers à savoir : une gouvernance transparente, la formation et l’éducation du capital humain, la transformation structurelle du milieu rural, la compétitivité de l’économie guinéenne, le développement urbain et les questions transversales.

En dépit des restrictions imposées par les autorités locales, plusieurs sympathisants et acteurs locaux ont exprimé leur soutien à l’initiative, marquant ainsi les débuts d’un mouvement qui promet de peser dans le paysage politique national. Synthèse appelle désormais la population à rejoindre ses rangs pour porter ensemble un projet ambitieux pour le pays.