Les États-Unis d’Amérique via son ambassadeur en Guinée, viennent d’annoncer des fonds d’aide en faveur des victimes d’explosions du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum. Troy Fitrell a publié une déclaration de besoin humanitaire, qui peut mobiliser 100 000 dollars de fonds d’urgence du Bureau d’assistance humanitaire de l’USAID.

Ces fonds, selon le communique de l’ambassade, « sont destinés à fournir une aide et un soutien immédiats aux communautés touchées, notamment des abris, de l’eau potable et des fournitures essentielles. Nous sommes solidaires au peuple guinéen en cette période difficile et nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et les partenaires internationaux pour apporter l’aide et le soutien nécessaires ».

Il faut rappeler que ce tragique incendie qui s’est produit dans la nuit du dimanche 17 à lundi 18 décembre 2023, a entraîné des pertes en vies humaines (18 morts selon le gouvernement) et des blessures importantes, ainsi que des dommages considérables aux biens et aux infrastructures. On dénombre plus de 700 ménages directement affectés.