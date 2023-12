Depuis près d’un mois, certains médias privés sont empêchés par les autorités d’émettre en Guinée. Conséquence, les citoyens et des observateurs dénoncent une violation systématique des droits et libertés par la junte guinéenne.

Le président du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG) accuse la Haute autorité de la communication (HAC) de n’avoir pas anticipé sur la situation actuelle des médias.

« J’ai déploré que la Haute autorité de la communication n’a pas joué son rôle à temps. Il faut être un organe de régulation et de surveillance sur le plan du professionnalisme et de la pédagogie. La Haute autorité de la communication a été très lente parce que depuis très longtemps elle aurait dû alerter pour amener les médias à faire preuve d’impartialité, de neutralité et de professionnalisme dans l’exercice de leur métier», a réagi Bah Oury à l’AG Foutti-Laffidi, dimanche 17 décembre 2023.

Selon lui, pour que la presse mérite sa place de 4e pouvoir, elle doit faire preuve d’impartialité et de rigueur dans l’exploitation et la présentation des faits. « Mais si d’emblée on dit que tel organe est de tel bord, tel autre est de tel autre bord, à partir de ce moment-là, une certaine objectivité des faits présentés dans ces médias-là, risque d’être interprétée de façon malveillante», a-t-il souligné l’ancien ministre de la réconciliation.

Bah Oury demande ensuite aux hommes de médias de contribuer à la qualification du débat politique sur le plan national. « Parce que les débats politiques se font à travers les médias et la qualité des médias induit nécessairement à qualifier les débats politiques», a rappelé l’homme politique.