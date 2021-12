Ousmane Gnelloy Diallo, s’est enfin transformé en plaignant aussi contre celle qui l’a emprisonné. A son tour, le militant du Rpg Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir), a poursuivi dame Kadiatou Biro Diallo, devant le tribunal de première instance de Dixinn, pour des infractions qualifiées d’injures, violences et coups et blessures volontaires.

A la requête d’Ousmane Gnelloy Diallo, une citation directe a été adressée à dame Kadiatou Biro, ce lundi 20 décembre 2021, par le biais d’un huissier de justice. (A voir le document ci-dessous)

Cette citation voit jour après une demande de mise en liberté introduite à la Cour d’appel par Ousmane Gnelloye Diallo, pour sa remise en liberté. La demande a pour but de lui accordé un relâchement jusqu’à l’ouverture du procès relatif au pourvoi en cassation, devant la Cour suprême.

Ousmane Gnelloy Diallo, militant du RPG Arc-en-ciel a été condamné à deux ans d’emprisonnement ferme par la Cour d’appel de Conakry, pour des faits d’injures publiques et menaces de mort réitérée contre Kadiatou Biro Diallo.

Néanmoins, avec cette autre plainte contre dame Kadiatou Biro Diallo, un autre duel s’ouvre entre Me Pépé Antoine Lamah et Me Santiba Kouyaté, respectivement, avocats de Kadiatou Biro et celui d’Ousmane Gnelloy Diallo.