Le Premier ministre Bah Oury a procédé, ce mercredi 19 novembre 2025, à l’inauguration de deux infrastructures majeures : la CMIS n°22 située à la Cimenterie et le nouveau Commissariat central de Dabompa. En plus de saluer l’aboutissement de ces projets, il a profité de l’occasion pour annoncer une accélération des réformes destinées à moderniser la police nationale.

Pour le chef du gouvernement, cette dynamique n’est pas un geste symbolique mais une nécessité stratégique. “Ce ne sont pas des cadeaux qui sont offerts à la police. Dans le monde d’aujourd’hui, dans le contexte de notre région, avec l’expansion démographique, les changements en ce qui concerne les risques, il va de soi que moderniser la police, c’est préparer le pays, l’État à assurer un de ses rôles majeurs, la sécurité publique.”

Bah Oury a également insisté sur la continuité des efforts engagés, affirmant que les infrastructures récemment inaugurées ne constituent qu’un début. “Les infrastructures sont là, nous allons continuer à les inaugurer. L’année prochaine, nous allons passer à une autre étape en ce qui concerne la modernisation effective des services de police. Avec les révolutions technologiques, nous pouvons faire mieux et nous allons le faire pour assurer la sécurité sur l’ensemble de notre territoire national.”

Avec cette déclaration, le gouvernement annonce clairement son intention d’adapter les forces de sécurité aux exigences contemporaines, en misant sur la technologie, la prévention et l’efficacité opérationnelle.