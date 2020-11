Au stade du 28 septembre et pour son premier match de la saison, le Horoya AC a sombré face à une vaillante équipe de la Flamme Olympique. Une défaite d’entrée qui annonce les couleurs de cette nouvelle édition de la ligue 1 Salam.

Ce vendredi, le Horoya Athletic Club disputait son premier match de la saison au stade du 28 septembre. Malheureusement pour le champion de Guinée, ce fut face à une coriace et séduisante équipe de la Flamme Olympique qui ne se résigne ni dans les duels, ni dans les percussions.

Il faut dire que les gamins de Fodé Camara « Camus » ont étés bien aidés en début de match par une bourde du gardien international sénégalais du Horoya AC qui revenait sur d’une longue blessure qui lui a coûté 2 ans de sa carrière. Khadim N’Diaye, essayant de dribbler un attaquant, s’est fait chiper le ballon. Résultat : (0-1, dès la 5e minute de jeu, but du virevoltant Abdoulaye Bangoura).

Le Horoya réussit en fin de première mi-temps à recoller au score, grâce à la recrue Yacouba Gnagna Barry qui coupe très bien un corner de Brefo Mensah (43, 1-1). À cette allure, on s’attend à un second but du champion en titre, qui prend petit à petit le jeu a son compte. Mais c’est la Flamme qui frappe, mais très fort. L’équipe de Coleah marque son deuxième but à la 85e minute grâce à Mohamed Keita et condamme ainsi les hommes de Lamine N’Diaye à une première défaite.

La Flamme continue donc sa ragia face aux cadors après son nul avec le Hafia FC et sa victoire contre l’AS Kaloum. Sacré performance…

