Le 18 octobre 2020 Contre toute attente il y a eu une forte affluence et au grand bonheur des guinéens, les élections se sont déroulées dans la paix et la sérénité avec de petites irrégularités jugées mineures par les observateurs nationaux et internationaux. Cela nous éloigne du dessein projeté par certains acteurs politiques concernant les présidentielles de 2020.

Voilà qui rassure et rend fière plus d’un cœur !

Sous l’œil vigilant des observateurs nationaux, internationaux et des membres de l’unité de sécurisation de l’élection présidentielle (Une force composée d’éléments de la police et de la gendarmerie), ma Guinée a surpris ses leaders politiques en leur infligeant une leçon démocratique sans commune mesure. Pas parfait, mais la Guinée nous a servi un scrutin crédibilisé par l’opinion internationale et les représentants de tous les acteurs politiques avec pour témoins la population qui était là du début à la fin (c’est-à-dire jusqu’au dépouillement) ; on ne pouvait pas espérer mieux.

A présent, on s’en remet à la volonté du peuple, parce que c’est seule cette volonté et celle de Dieu qui vont trancher. Que l’opposition nous surprenne ou pas, nous ne foulerons les rues que pour danser et célébrer la victoire du peuple. Et on espère vivement qu’il en sera ainsi parce que la Guinée doit continuer de profiter de l’accélération du développement qu’elle connait depuis 10ans. Régresser ne devrait plus être une option.

Tous les acteurs de la scène politique, les militants et sympathisants, auront leur part à la célébration de la victoire du peuple. Il est temps donc que chacun joue son rôle pour prévenir la violence pendant cette période post-électorale !

Nous sommes vraiment fa-ti-gués de ces conflits d’égo, nous voulons profiter enfin de l’énorme potentialité qu’offre notre pays.

Dieu nous voit dans ce que nous faisons et nous jugera en conséquence. Le peuple est témoin de nos déclarations et actes. Donc faisons très attention !

Si cette course de 2020 n’est pas jouable, attendons 2027 mais respectons la vie du guinéen accordons lui la chance d’aller plus loin étant donné que le train est déjà en marche!

Mme HABA Elise KOIVOGUI,

Présidente de l’Association des Jeunes Intellectuels de Guinée

Présidente des AMAZONES DE PKK

Leader d’exception 2015,

Meilleur espoir féminin 2014