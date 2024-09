Le président de la transition a procédé, ce vendredi 20 septembre 2024, à la nomination de plusieurs cadres au ministère de l’Environnement et du Développement durable. Il s’agit de :

Conseiller principal : Dr Seydou Barry Sidibé

Conseiller juridique : Cyril Aboly

Conseiller chargé de l’Environnement : Bangaly Dioumessy, précédemment secrétaire exécutif du Conseil national de gestion des produits et substances chimiques

Conseillère chargée du Développement durable : Wata Camara, précédemment directrice générale adjointe de l’Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune

Conseiller chargé des missions : Bangaly Sangaré, précédemment attaché de cabinet du ministre de l’Environnement et du Développement durable