Décédé le vendredi 15 août dernier en Tunisie des suites de maladie, le journaliste Daouda Taban Sylla a reçu, ce mercredi à Conakry, un dernier hommage avant son inhumation, prévue dans l’après-midi dans son village natal.

Un symposium a été organisé à l’hôpital Sino-Guinéen de Kipé, réunissant membres du gouvernement, collègues, amis et proches venus saluer la mémoire du défunt. Parmi eux, Makemè Bamba, directrice générale de la RTG, a évoqué ses précieux souvenirs de celui qu’elle considérait comme « plus qu’un collaborateur ».

« Au-delà du journalisme, nous pleurons aujourd’hui l’homme, le frère, l’ami, le fils, l’époux, le père. Daouda avait cette sensibilité rare, ce cœur attentif aux autres ; il était tout simplement attachant », a-t-elle déclaré, saluant le professionnalisme et la passion du défunt pour son métier.

Elle a rappelé l’engagement et la détermination qui animaient Daouda Taban Sylla tout au long de sa carrière : « Daouda était plus qu’un simple journaliste de la RTG. Il aimait profondément son métier. Avec dynamisme, engagement et passion, il a consacré sa vie à informer, à éclairer et à transmettre la vérité au service de la société. Son professionnalisme était reconnu de tous. Sa vie en témoigne, à travers cette mobilisation à tous les niveaux. Son nom restera à jamais gravé dans la mémoire de la grande famille de la presse guinéenne. »

La directrice générale a également partagé une anecdote émouvante sur les derniers mots de Taban avant son départ pour la Tunisie : « Le jour même où il devait se rendre en Tunisie pour ses soins, il m’avait dit avec une voix pleine de tendresse, devant témoin : ‘Madame, priez pour mon épouse, bénissez-la, elle s’occupe bien de moi, elle ne dort que quand je dors’. Aujourd’hui, en lui rendant hommage, nous voulons aussi honorer sa famille, et en particulier son épouse, pour le courage, l’abnégation et l’amour qu’elle lui a témoignés dans l’épreuve. »

Du côté syndical, la perte est également ressentie avec intensité. Selon Daouda Bah, responsable syndical de la RTG, la disparition de Taban Sylla représente un vide considérable pour la télévision nationale : « Comme stagiaire dévoué à la rédaction politique de la grande maison, jusqu’à son recrutement à la fonction publique, en passant par sa formation militaire et civique, il n’a cessé de prouver son engagement au service de la nation. Nous perdons un professionnel exemplaire, un camarade loyal, un esprit lumineux, mais nous gardons l’image d’un homme de cœur, toujours prêt à servir », a-t-il témoigné.

Au nom de l’ensemble des travailleurs de la RTG, le syndicaliste a conclu en exprimant ses excuses et sa reconnaissance au regretté journaliste.