Face à la rareté de l’aide humanitaire destinée à Gaza, marquée par la malnutrition et la menace de famine, le Maroc continue de se démarquer par son action efficace et crédible.

Au moment où l’acheminement de l’aide humanitaire par d’autres voies reste entravé — notamment en Égypte où plus de 5 000 camions étaient encore bloqués selon le ministère égyptien des Affaires étrangères — le Maroc a choisi un dispositif garantissant rapidité et dignité.

Un acheminement direct et sécurisé

Sous les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’aide marocaine transite par voie aérienne via la Jordanie avant d’être livrée directement aux bénéficiaires par camions, en coordination avec les structures palestiniennes telles que le Croissant-Rouge. Cette approche a été rendue possible grâce à l’accord des autorités israéliennes, confirmant le sérieux et l’efficacité de l’initiative marocaine.

Une action crédible et respectée

Le Maroc se distingue par une constance dans son engagement : depuis le début, Rabat a affirmé que sa relation avec Israël ne se ferait jamais au détriment de son soutien à la cause palestinienne. Ce positionnement est reconnu par de nombreux Palestiniens eux-mêmes, qui soulignent que l’action marocaine repose sur des actes tangibles plutôt que sur une surenchère verbale.

Une diplomatie de terrain

Cette nouvelle opération humanitaire illustre la singularité de la diplomatie marocaine : crédible, pragmatique et tournée vers des résultats concrets. En mobilisant son réseau et ses relations, le Royaume continue de mettre en avant la solidarité active prônée par le Roi Mohammed VI au profit du peuple palestinien.