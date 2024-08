Le tribunal de première instance de Dixinn a poursuivi, ce mardi 20 août 2024, le procès des six prévenus accusés de menaces et d’attentats à la sécurité publique. Parmi les accusés figurent Pépé Francis Haba, leader du parti de l’UGDD, Simone Pierre Camara, Bienvenu Théa, Pierre Kamano, Ange Kolomou et Joseph Maomou. Lors de l’audience, des témoignages et des pièces à conviction jugées cruciales ont été présentés.

Durant la phase des confrontations, Bienvenu Théa a admis avoir reçu de l’argent de Pierre Kolomou, mais il a précisé qu’il ignorait le montant exact ainsi que l’origine de cette somme. Il a également déclaré ne pas connaître la personne qui lui a remis l’argent, malgré les affirmations de cette dernière selon lesquelles ils se seraient rencontrés à deux reprises.

Le procureur a ensuite demandé une confrontation entre Théa et Pépé Francis Haba. Selon Théa, Francis Haba n’était pas informé de l’objectif de la réunion incriminée. Il a expliqué : «J’ai parlé avec le président Haba à plusieurs reprises ; il m’a demandé l’objectif de la réunion, je lui ai dit que je vais lui expliquer plus tard. Le message que j’ai posté sur la plateforme, Pépé Francis Haba ne l’a pas vu jusqu’à mon arrestation. »

De son côté, Pépé Francis Haba a affirmé qu’il était au courant de la réunion prévue pour discuter de la libération de leur coordinateur, mais il a nié avoir vu le message de Théa sur WhatsApp. Il a insisté sur le caractère humanitaire de cette réunion.

La confrontation entre Pépé Francis Haba et Simone Pierre Camara a également été marquée par des divergences. Camara a soutenu que Haba était membre de la plateforme MPPD, où les cadres de la région forestière étaient nombreux, ce que Haba a nié. Camara a également expliqué avoir fermé la plateforme MPPD en raison de propos déplacés liés au procès des événements du 28 septembre 2009, ce que Haba a affirmé ignorer.

Par ailleurs, le juge Lansana Keïta a rappelé que le tribunal ne pouvait utiliser une pièce à conviction sans que toutes les parties au procès en aient reçu une copie. Une correspondance du premier président de la Cour d’appel de Conakry, annonçant le décès de Lancinet Koulibaly, assesseur au tribunal militaire permanent de Conakry, a conduit à un renvoi de l’audience pour permettre aux membres de la famille judiciaire de participer aux funérailles.

L’audience a été suspendue et sera reprise le jeudi 22 août 2024 pour la poursuite des débats.