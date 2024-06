La célébration de la fête de Tabaski a été émaillée par des cas d’accidents de la route à travers tout le pays.

Selon le bilan présenté, ce mercredi 19 juin 2024, par la Direction générale de la police nationale (DGPN), il y a eu, au cours de la célébration de la fête de Tabaski, 10 cas d’accidents ayant causé six décès, dont 3 à Conakry et 3 autres à l’intérieur du pays, notamment à Siguiri, Kouroussa et Guéckédou ainsi que sept blessés.

La police a précisé dans son communiqué que sur les 10 accidents, 6 cas ont ete enregistrés à Conakry, précisément dans les communes de Lambanyi, Matoto, Dixinn et Matam, impliquant sept motos et sept véhicules.

Le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC), à travers la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN), avait mis en place un dispositif de 6 915 policiers, 315 véhicules et 50 motos déployés sur l’ensemble du territoire national pour la sécurisation de la fête de Tabaski dans tout le pays.