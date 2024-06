Le procès des deux commissaires de la Haute autorité de la communication (HAC), Djènè Diaby et Ibrahima Tawel Camara, accusés de diffamation, s’est poursuivi ce jeudi au tribunal de Première Instance de Kaloum. Le procureur Mohamed Bangoura a requis une peine d’un an d’emprisonnement, dont huit mois assortis de sursis, et une amende de 1 million de francs guinéens chacun, en vertu des articles 363 et 364 du code pénal guinéen.

Lors de l’audience, le procureur Mohamed Bangoura a expliqué les raisons de la sévérité de la peine requise par la gravité des propos tenus par les commissaires Djènè Diaby et Ibrahima Tawel Camara lors de la conférence de presse à Kankan. Pour le parquet le caractère diffamatoire des ces propos n’est plus à démontrer.

Une telle diffamation ne peut être tolérée, d’autant plus qu’elle émane de représentants de la Haute autorité de la communication, une institution censée promouvoir l’éthique et la déontologie journalistique.

Les deux commissaires avaient accusé certains médias locaux d’avoir reçu de l’argent du chef de l’État pour accompagner la transition, lors d’une conférence de presse le 12 juin dernier. Ces accusations avaient été fermement démenties par les responsables des médias concernés, qui avaient déposé plainte pour diffamation et menaces. La HAC s’était rapidement désolidarisée de ces propos et avait suspendu les commissaires.

Les plaidoiries se poursuivent au tribunal de Kaloum.