Dans une démarche de collaboration et de renforcement des liens entre le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et l’Académie des Sciences de Guinée, le ministre Alpha Bacar Barry a effectué une visite dans les locaux de cette institution prestigieuse, vendredi 19 avril 2024. Accompagné de son Directeur de cabinet, le ministre a été reçu par les éminents académiciens guinéens, pour une série d’échanges fructueux.

“L’Académie des Sciences de Guinée, créée en 2019 par la loi 2019, 058, est un véritable carrefour intellectuel, réunissant des disciplines diverses et agissant comme un conseil académique et scientifique pour les pouvoirs publics”, a souligné le président de l’Académie des Sciences de Guinée dans son discours de bienvenue.

“C’est un réel plaisir d’accueillir Monsieur le ministre dans nos locaux, puisque c’est la deuxième fois qu’on a cette opportunité de le rencontrer. La première fois il nous a accueillis avec chaleur et nous nous sommes dit bien de choses, à l’image de Madame Diaka Sidibé qui a été franchement une flèche pour l’Académie. Et sur la base surtout de ce qu’on a appris par rapport au nouveau ministre et de ses acquis dans le ministère qu’il vient de quitter, on est aujourd’hui très fier de le recevoir. À l’avance, il nous a donné l’impression de comprendre et d’avoir déjà compris nos besoins, nos problèmes et nos objectifs. Nous sommes persuadés qu’ensemble on fera un long chemin et nous arriverons à redorer le blason de la science guinéenne, qu’elle soit traditionnelle ou conventionnelle. Nous sommes très heureux de l’accueillir encore une fois, car cela va de soi. C’est comme si vous me demandez est-ce que vous êtes prêts à respirer de l’oxygène, mais pourquoi pas”, s’est réjoui le président de l’Académie des Sciences de Guinée.

En réponse, le ministre Barry a témoigné de son enthousiasme à l’idée de collaborer avec l’Académie pour soutenir ses projets et ses initiatives. “En tant que parrain, c’est un plaisir de venir constater l’effectivité et la décence dans laquelle se trouvent les locaux. Il ressort de cette visite que les installations et les équipements sont corrects. Les académiciens sont présents et il y a du travail qui se fait. Avec eux nous avons esquissé quelques idées qui vont permettre à l’Académie de se développer et de pouvoir se mettre au service de la République. Nous avons donc été très impressionné par la qualité de l’accueil et surtout par la qualité des installations”, a-t-il déclaré.

Le ministre a également évoqué quelques idées pour le développement futur de l’Académie, notamment la création d’un institut de l’eau en Guinée, en réponse à un appel lancé par le nouveau réseau ouest-africain des académies nationales des sciences.

Cette visite marque ainsi le début d’une collaboration renforcée entre le ministère de l’Enseignement Supérieur et l’Académie des Sciences de Guinée, visant à promouvoir la recherche scientifique et l’innovation dans le pays, et à relever les défis auxquels est confrontée la communauté scientifique guinéenne.