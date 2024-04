Le 10 avril 2024 restera gravé dans l’histoire de Labé, alors que la cérémonie d’installation des 11 membres de la nouvelle délégation spéciale a eu lieu, une semaine après le décret annoncé sur les ondes de la télévision nationale. Dans une salle de la commune bondée, le gouverneur de la région de Labé, le Colonel Robert Soumah, a pris la parole pour rappeler aux nouveaux responsables leur mission cruciale.

« Il est important de comprendre que la délégation spéciale joue le rôle de conseiller communal. Dans l’exercice de vos fonctions, vous êtes soumis à un contrôle de l’égalité. Vous devez travailler en étroite collaboration avec les secrétaires généraux des communes ainsi que les services techniques qui vous apporteront leur soutien. Cette noble mission vous appelle à plus de responsabilité, de sacrifice et d’engagement envers vos concitoyens », a déclaré le gouverneur de Labé.

Le nouveau président de la délégation communale de Labé, Thierno Ibrahima Diallo, dans son discours, a affirmé être conscient des difficultés que rencontrent ses concitoyens et s’est engagé à s’attaquer aux priorités.

« Merci à chacun d’entre vous pour votre présence. Notre objectif principal est d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Actuellement, ils font face à d’énormes difficultés, notamment l’insalubrité de la ville due à la prolifération de déchets de toutes sortes, l’état déplorable des routes, l’engorgement de la ville et l’occupation anarchique des bordures de routes publiques, le banditisme, le manque d’eau potable en raison de la faible couverture du réseau de la SEG, le manque d’électricité dans certains quartiers périphériques, la récurrence des accidents de la circulation, surtout impliquant les conducteurs de taxi-moto, et le chômage des jeunes. Notre objectif commun est de surmonter ces obstacles, mais cela ne sera possible qu’avec l’implication des forces vives de Labé, dans un esprit sincère dénué de toute considération politique. C’est là notre ambition, qui cadre parfaitement avec celle du CNRD », a déclaré le président Diallo.

Il convient de noter l’absence remarquée de la délégation communale sortante lors de cette cérémonie.