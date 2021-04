Dr Ben Youssouf Keita donne des conseils pour garder une meilleure santé en ce mois de ramadan. L’ancien président de la Commission santé à l’Assemblée nationale invite les fidèles musulmans à consommer des aliments riches en vitamine pour le bien de leur organisme.

Selon ce médecin, il n’y a pas d’aliments exceptionnel pendant le mois de ramadan.

«Il suffit juste que les aliments qu’on consomme contiennent d’huile, de la graisse et du sucre. La datte est l’aliment le plus indiqué pendant ce mois de ramadan parce que lui seul, il contient tous les éléments qu’on retrouve dans un aliment. Dès que la période de rupture arrive, il faut prendre quelque chose de chaud et du sucre pour le bien de l’organisme», conseil t’il.

Ce qu’il faut éviter en ce mois saint de ramadan afin de maintenir sa santé

«Après avoir passé près de 13 h sans manger, l’estomac est atomique. Donc il faut éviter de couper le jeûne avec de l’eau glacée, du jus naturel tout ce qui n’est pas chaud. Si vous buvez de l’eau glacée vous allez rendre votre estomac faible et des maux de ventre vont s’en suivre.» a-t-il répondu à nos confrères d’Évasion dans l’émission

À la question de savoir si se réveiller à 3 heures ou 4 heures pour manger est bon pour l’organisme, Dr Ben Youssouf Keita répond en ces termes.

«Il n’est pas obligatoire de se lever et manger. Mais c’est nécessaire pour l’organisme. Quand vous consommez un aliment, l’organisme le digère pendant 8 h de temps. Donc imaginez si vous avez pris le déjeuner à 19 heures et vous ne mangez plus rien jusqu’à 7 h du matin vous allez au travail et vous ne consommer rien jusqu’à 19 h. Vous vous retrouvez avec près de 18 h d’estomac vide. Cela peut vous créer des problèmes. Donc c’est pourquoi il est recommandé de se lever au petit matin et manger » a-t-il conclu.