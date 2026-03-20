Après 30 jours de jeûne, les fidèles musulmans de Guinée ont célébré, ce vendredi 20 mars 2026, l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. À la mosquée de Sy Savané, dans la commune de Lambanyi, cette journée de prière et de communion a également été marquée par des témoignages de reconnaissance à l’endroit du président de la transition, Mamadi Doumbouya.

Dans son sermon, l’imam Elhadj Boubacar Sow a salué un acte qu’il qualifie d’« inédit » en Guinée. Selon lui, le chef de l’État a décidé de prendre en charge les frais de pèlerinage à La Mecque pour plusieurs responsables religieux à travers le pays.

« Nous remercions le président Mamadi Doumbouya pour ce geste de générosité envers les fidèles musulmans. C’est une première en Guinée. Il a décidé de financer le Hadj de nombreux croyants à travers le territoire. Plusieurs imams auront ainsi l’opportunité d’accomplir le pèlerinage cette année grâce au président de la République », a-t-il déclaré.

Avant de conclure, le religieux a formulé des prières en faveur du chef de l’État et de la nation : « Qu’Allah l’assiste dans sa mission à la tête du pays et que la paix règne durablement en Guinée. »