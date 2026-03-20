Dans une série de décrets lus ce vendredi 20 mars à la RTG le président Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination d’un nouveau Directeur de la Communication et de l’Information (DCI) à la Présidence de la République.

Oumar Barry a ainsi été désigné pour occuper ce poste stratégique. Il remplace Moussa Condé, alias Ednoc qui a été limogé pour « faute lourde ».

Cette nomination intervient quelques heures seulement après l’annonce du départ de son prédécesseur, dans un contexte marqué par une volonté affichée de renforcer la rigueur et la discipline au sein de l’administration présidentielle.