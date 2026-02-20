Dans un décret lu à la RTG ce vendredi 20 février, le président Mamadi Doumbouya, a fixé la date des élections législatives et communales. Ces scrutins se tiendront le dimanche 24 mai 2026 sur l’ensemble du territoire national.

Le décret précise que les ministères en charge de l’Administration du territoire, des Affaires étrangères, de la Justice, de la Sécurité et de la Défense sont instruits de prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation de ces élections.

La Direction générale des élections ainsi que l’Organe autonome de supervision des élections et du référendum (ONASUR) sont également chargés de veiller à l’application effective de cette décision.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel engagé par les autorités de la transition.