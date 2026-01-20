La Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP) a annoncé la reprise du championnat national de Ligue 1 à compter du 5 février prochain.

L’information a été rendue publique à travers une déclaration diffusée ce mardi 20 janvier 2026. Cette reprise marque la fin de la trêve observée dans le championnat depuis le début du mois.

Pour rappel, par le biais d’un communiqué, la LGFP avait décidé de suspendre la compétition pour la période allant du 5 au 26 janvier 2026. Cette pause visait à permettre aux clubs d’effectuer les opérations de transferts et de mutations, ainsi que l’enregistrement de nouveaux joueurs, conformément aux textes et règlements en vigueur.

Toutefois, si la date de reprise est désormais connue, la Ligue guinéenne de football professionnel n’a pas encore communiqué le calendrier officiel des différentes rencontres à venir. Les clubs et les supporters restent donc dans l’attente des prochaines précisions concernant la programmation des matchs.