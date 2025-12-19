Près de deux semaines après la tentative de coup d’État survenue le 7 décembre dernier au Bénin, le président de la République, Patrice Talon, a rompu le silence. Lors d’une conférence tenue ce vendredi 19 décembre, le chef de l’État est revenu en détail sur ces événements et a tenu à rassurer l’opinion publique nationale et internationale.

Alors que plusieurs des principaux auteurs présumés de cette tentative demeurent en fuite, alimentant des craintes quant à un possible renouvellement de telles actions, Patrice Talon a tenu à relativiser la portée politique des faits. Selon lui, ces événements ne s’inscrivent pas dans un contexte de crise politique et ne sauraient remettre en cause la stabilité institutionnelle du pays.

« Je fais une lecture sociologique de ce qui s’est passé et non politique. Pour moi, ce geste-là n’a pas été engendré par une crise politique. Cela ne pouvait pas déboucher sur une remise en cause de notre orientation politique. Donc je ne tire aucune conséquence politique de cela », a-t-il déclaré, tout en mettant en garde contre toute tentative de prise illégale du pouvoir.

Le président béninois a estimé que les fondements institutionnels et sociaux du pays constituent désormais un véritable rempart contre toute aventure putschiste. « Le Bénin lui-même est garant de notre sécurité, de ce que personne ne peut plus s’emparer du pouvoir par la force. Ce sont ces choses-là qui sont essentiellement les garants de notre stabilité. (…) Je pense que c’est ce qui ne se reproduira plus jamais », a-t-il assuré, indiquant que des dispositions ont déjà été prises pour prévenir toute récidive.

Insistant sur la détermination des autorités à préserver la quiétude des populations, Patrice Talon a martelé : « Pour moi, cela ne se reproduira plus jamais, juste parce que les uns et les autres ont pu constater que le Bénin n’est plus à ce stade. Toutefois, les mesures appropriées pour ne pas perturber la quiétude des Béninois seront prises pour que les intentions du genre ne puissent jamais s’exprimer. »

Évoquant l’intervention de forces étrangères venues en appui au Bénin, le chef de l’État a également révélé avoir donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité. Il affirme notamment avoir ordonné de ne pas tirer sur les assaillants qui ont attaqué le palais présidentiel.

Pour autant, Patrice Talon a prévenu que les auteurs de cette tentative ne resteront pas impunis. « Nous avons lancé un mandat d’arrêt contre eux, nous avons demandé aux pays concernés de coopérer et de nous les livrer. Nous espérons qu’ils vont coopérer et nous libérer ces voyous-là », a-t-il déclaré, se disant confiant quant à leur arrestation et leur extradition vers le Bénin.