Le parquet de la Cour d’appel de Conakry a instruit au tribunal de première instance de Kaloum d’ouvrir “d’enquêtes judiciaires contre X pour des faits Présumés d’incendie volontaire du dépôt des hydrocarbures de Kaloum (SGP), destruction, dégradation d’édifices public et privé, homicide, coups et blessures volontaires, complicité. Des faits prévus et punis par les dispositions des articles 510,523,206 et suivant 239 et suivant 19 et 20 du Code pénal.

Cette instruction donnée au procureur de la République Près le Tribunal de Première Instance de Kaloum “devra déboucher à la mise en place du pool d’enquêteurs”, précise le procureur général Yamoussa Conté.

Au regard de la complexité des investigations, Il sera composé de: la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie; la Direction Centrale de la police Judiciaire et la Direction Générale de la Protection Civile. Ces services “détermineront l’origine de l’incendie survenu au dépôt des hydrocarbures de Kaloum (SGP) dans la nuit du 17 au 18 Décembre 2023 aux environs de 00 heures, entraînant des pertes en vies humaines [16 morts, bilan officiel provisoire, Ndlr], destruction et dégradation des édifices tant publics que privés”.