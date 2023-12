Le bilan humain, de l’explosion du principal dépôt des hydrocarbures de Guinée, a été revu à 18 morts, ce mardi 19 décembre 2023. Ensuite les stations services jadis fermées seront ouvertes dès demain mercredi mais uniquement pour la vente du gasoil. C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du gouvernement guinéen dans un communiqué lu à la télévision nationale ce soir.

Communiqué

Deux jours après l’explosion du dépôt de carburant de Kaloum, les services spécialisés ont maitrisé l’incendie et poursuivent leur intervention.

Le gouvernement félicite et encourage l’ensemble des acteurs qui œuvrent sans relâche à la sécurisation du site et de ses environs.

La prise en charge médicale des victimes dans les structures sanitaires reste. effective et gratuite. Sur 212 personnes admises dans les structures sanitaires, 127 ont regagné leurs familles. 85 personnes sont toujours hospitalisées dont 4 cas sous soins intensifs.

En dépit des efforts consentis par le corps médical, nous déplorons aujourd’hui 4 nouveaux cas de décès, portant à 18 le nombre de décès.

Au nom du Président de la République, Chef de l’État, S.E. le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, le Gouvernement réitère les condoléances aux familles éplorées, au peuple de Guinée et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L’assistance aux sinistrés se poursuit à travers l’Agence Nationale de Gestion d’Urgence et des Catastrophes Humanitaires. Elle dénombre provisoirement 738 ménages dans les quartiers de Coronthie 1 et 2, Tombo et Almamya.

Le Gouvernement exprime sa profonde gratitude à la population guinéenne pour sa solidarité agissante et aux Gouvernements des pays amis qui se sont mobilisés à la suite de cet évènement douloureux.

Au regard de l’évolution de la situation, les dispositions suivantes sont prises:

1) L’approvisionnement des populations uniquement en gasoil va reprendre dès demain mercredi 20 décembre 2023 sur l’ensemble du territoire national;

2) La restriction de la circulation des camions-citernes reste maintenue:

3) Le service minimum est autorisé dans les administrations publiques et privées de la commune de Kaloum à partir du mercredi 20 décembre 2023;

4) Le port du masque est fortement recommandé dans la commune de Kaloum:

5) La zone impactée du sinistre reste fermée au public, pour des raisons de sécurité et d’enquêtes, à l’exception des services spécialisés.

En cas d’urgence, appelez gratuitement le 1016.

Le Gouvernement continue à travailler activement pour un retour des activités à la normale.

Que Dieu bénisse la Guinée !

Le Gouvernement