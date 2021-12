Le Premier Ministre Mohamed Béavogui, en conseil des ministres jeudi, a parlé de la stratégie de communication de son gouvernement. En présence de tous les membres, il a instruit à ce qu’il y ait une amélioration dans la manière de divulguer toutes les informations relatives aux actions du CNRD.

Le premier ministre a émis le souhait de voir d’ailleurs que la communication du gouvernement passe par le porte-parole du gouvernement. Ceci, afin d’éviter de causer de préjudice à l’État.

Monsieur Mohamed Béavogui est revenu sur la question des communiqués ainsi que sur la communication gouvernementale. Il a attiré l’attention des membres du gouvernement sur la nécessité de maitriser leurs communications au grand public et de «s’en remettre autant que possible au porte-parole du gouvernement pour toute communication qui est de nature à exposer voire engager le gouvernement», a relayé la ministre de la communication et de l’information.

Par la même occasion, Mohamed Beavogui a invité les membres du gouvernement de renforcer la cohésion de l’équipe gouvernementale et de continuer à travailler avec abnégation pour l’unité et le progrès socio-économique du pays.