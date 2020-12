Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a procédé à la remise d’équipements de couture au centre de formation professionnel de Kipé ce Vendredi 18 Décembre 2020 en vue du lancement de la première cohorte de 100 bénéficiaires pour le premier CAP en couture du pays.

Mise en œuvre par le Centre du Commerce International (ITC), cette activité s’inscrit dans le cadre du partenariat entre INTEGRA et le ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. Cette action vise à moderniser le centre professionnel de Kipé et introduire le premier certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en couture dans le curriculum guinéen sous la supervision de l’expert Couture de ITC avec la contribution des plus grands couturiers du pays.

Durant ces derniers mois, INTEGRA a réhabilité et équipé le centre de formation professionnel de Kipé dans le but d’offrir un nouveau certificat d’apprentissage professionnel couvrant les sept (7) métiers de la couture aux étudiants suivant ce cursus. Le tout pour un investissement total de 831,714,356 de francs guinéens. Pendant des semaines, les équipes de ITC et la direction du centre de Kipé ont sillonné les cinq communes de la capitale afin d’identifier et de sélectionner les bénéficiaires de ce projet pilote de 9 mois.

Se réjouissant de la remise des équipements et de cette opportunité pour les jeunes, Aissatou Barry , 23 ans couturière et bénéficiaire du centre déclare :

« J’ai déjà suivi une formation en couture mais je veux continuer à apprendre et avec ces nouvelles machines que je n’ai jamais utilisé, c’est une grande opportunité qui s’offre à moi »

Les travaux supervisés par INTEGRA ont été finalisés au sein du centre afin de pouvoir accueillir 100 étudiants. Cette formation complète et certifiée vise à former des jeunes pour qu’ils puissent lancer leur activité de couture et acquérir une maitrise dans n’importe lequel des domaines ci-après : tailleur, couturier, modéliste, styliste, patronnier, coupe pour confection à la pièce et pour production industrielle à petite échelle, mécanicien de modèle, mécanicien de confection, créateur.

Les modules en vue de développement pour ce premier CAP de couture en Guinée se baseront sur ceux développés par la GIZ dans la continuité des actions de synergie du programme INTEGRA. Ainsi, seuls les bénéficiaires ayant passé avec succès les modules de la GIZ qui constitueront des prérequis pourront donc suivre la formation CAP.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

